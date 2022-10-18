Букайо Сака, воспитанник «Арсенала», проводит хороший сезон. В 13 матчах полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре результативных паса на партнёров. Действующий контракт связывает игрока с «канонирами» до средины 2024 года, и клуб хочет как можно скорее подписать с Сакой длительное трудовое соглашение. На этом фоне другие клубы следят за ситуацией.

По данным Football London, владелец «Челси» Тодд Бёли намерен переманить Букайо Саку из «Арсенала». Американский бизнесмен рассчитывает сделать 21-летнему полузащитнику более заманчивое предложение в финансовом плане, отмечает источник.