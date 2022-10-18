​Клоппу предъявили обвинения

Футбольная ассоциация Англии (ФА) предъявила обвинения главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу. Немецкого специалиста обвиняют в ненадлежащем поведении. У рулевого «красных» есть время до пятницы, чтобы дать ответ.

Обвинения связаны с красной карточкой, которую Юрген Клопп получил в матче против «Манчестер Сити». Незадолго до финального свистка немец на эмоциях предъявил претензии главному рефери Энтони Тэйлору, не согласившись с его решением.

Напомним, что «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Теперь мерсисайдцы готовятся к игре против «Вест Хэма», которая пройдёт 19 октября.