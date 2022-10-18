«Милан» хочет сохранить Рафаэла Леау в своих рядах на долгие годы, подписав с португальским форвардом новое долгосрочное соглашение. Между тем, число клубов, желающих переманить 23-летнего футболиста, только растёт.

По данным La Gazzetta dello Sport, в гонку за Рафаэлом Леау включился ещё один гранд Английской премьер-лиги – «Ливерпуль».

Ранее слухи связывали Рафаэла Леау с «Челси», «Тоттенхэмом», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

В сезоне 2022/2023 Рафаэл Леау провёл за «Милан» 13 матчей. В них португальский нападающий записал на свой счёт четыре гола и восемь результативных передач на партнёров.