​Бывший защитник «Ливерпуля» Фланаган завершил карьеру в 29 лет

Бывший защитник «Ливерпуля» Джон Фланаган объявил о завершении карьеры. Англичанин повесил бутсы на гвоздь уже в 29 лет из-за проблем со здоровьем – в последние годы игрока беспокоило колено.

За «Ливерпуль», воспитанником которого он является, в своё время Джон Фланаган провёл 51 матч. На счету защитника один гол и пять результативных передач.

Последним клубом в карьере Джона Фланагана стал датский «Кёге».

В 2014 году Джон Фланаган провёл один матч за национальную сборную Англии. Тогда защитник отыграл 27 минут в товарищеском поединке против Эквадора незадолго до старта чемпионата мира в Бразилии.