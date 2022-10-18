Авторитетное издание FourFourTwo представило свой рейтинг лучших тренеров мира - и большая часть первой пятерки работает в английском чемпионате. Лучшим тренером в мире считается каталонский наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, второе место отведено Карло Анчелотти, за которым следуют Клопп и Антонио Конте.

А вот пятое место отдано Стефано Пиоли - это, безусловно, большой успех, особенно в сравнении с 40-м местом Симоне Индзаги, наставника «Интера». Роберто Манчини, наставник выигравшей Евро-2020 сборной Италии, позиционируется 18-м. Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти - 27-й.