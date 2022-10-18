«Ювентус» строит планы по усилению состава команды на следующее лето. По данным Calciomercatoweb, «старая синьора» надеется подписать звёздного форварда «Ливерпуля» - Роберто Фирмино. Действующий контракт 31-летнего бразильца с «красными» истекает в конце сезона, то есть летом Фирмино может стать свободным агентом.

При этом отмечается, что выиграть борьбу за Роберто Фирмино «Ювентусу» будет сложно. Бороться за игрока будут и другие европейские гранды. Более того, «Ливерпуль» к лету может договориться с нападающим о новом контракте.

В 13 матчах сезона 2022/2023 Роберто Фирмино записал на свой счёт 8 голов и 4 результативных паса.