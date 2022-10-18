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​Канте не хочет переходить в «Реал» - известна причина слухи

18 Октября 2022 • 16:48 Комментировать

Всё идёт к тому, что Н’Голо Канте следующим летом сменит клубную прописку. Французский полузащитник может обрести статус свободного агента, ведь его действующий контракт с «Челси» истекает в конце сезона. Разумеется, подписать Канте бесплатно попытаются многие европейские клубы. При этом француз не станет переходить в «Реал». Как сообщает El Nacional, такую возможность Н’Голо не рассматривает из-за отличной формы Орельена Чуамени. Канте понимает, что в Мадриде у него не будет регулярной игровой практики.

Весной Н’Голо Канте исполнится 32 года. В сезоне 2022/2023 из-за травм француз провёл только два матча за «Челси».

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Реал Мадрид Челси Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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