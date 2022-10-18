Митрович считает, что Влахович и Холанн станут бомбардирами десятилетия

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович оценил игру Душана Влаховича и Эрлинга Холанна.

Митрович сказал La Gazzetta dello Sport, что считает Влаховича топовым игроком, он и Холанн станут лучшими бомбардирами за ближайшие десять лет. Влахович много работает на тренировках, при этом он никогда не бывает полностью доволен собой, если он продолжит в том же духе, то станет еще лучше, добавил игрок.

В текущем сезоне 22-летний нападающий «Ювентуса» забил 7 голов и сделал одну результативную передачу в 13 матчах во всех турнирах.

На счету Холанна 20 забитых мячей за «Манчестер Сити» и три ассиста в 14 играх с учетом всех турниров.