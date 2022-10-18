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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Клопп подтвердил, что Жота не сыграет на чемпионате мира

18 Октября 2022 • 15:59 Комментировать

Информация о том, что Диогу Жота не сыграет на чемпионате мира за сборную Португалии, нашла подтверждение. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что Жота не поедет на мундиаль в Катар из-за «серьёзной проблемы с икроножной мышцей».

«Это очень печальная новость и для нас тоже», - отметил главный тренер «Ливерпуля» на вторничной пресс-конференции.

Напомним, что Диогу Жота травмировался в последнем матче Премьер-лиги Англии, в котором «Ливерпуль» на своём поле обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0.

Добавим, что чемпионат мира в Катаре стартует уже очень скоро – 20 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Португалии Юрген Клопп Диогу Жота
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