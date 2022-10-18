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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Жота не сыграет на чемпионате мира

18 Октября 2022 • 15:18 Комментировать

Диогу Жота не поможет сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. Как сообщает на своих страницах A Bola, нападающий «Ливерпуля» из-за травмы пропустит больше месяца, поэтому на мундиаль он не поедет. При этом результаты МРТ ещё не были опубликованы.

Напомним, что Диогу Жота травмировался в последнем матче «Ливерпуля» в чемпионате Англии против «Манчестер Сити» (победа мерсисайдцев 1:0).

За сборную Португалии Диогу Жота провёл 28 матчей, в которых забил 10 голов.

Чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Трофей сильнейшей сборной мира будет защищать национальная команда Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Сборная Португалии Диогу Жота
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