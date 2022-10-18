Лэмпард прокомментировал красную карточку Клоппа в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал красную карточку наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче с «Манчестер Сити». Напомним, в той игре «скаузеры» всё же одолели «горожан» благодаря голу Мохамеда Салаха.

«Такие моменты порой случаются. Я сейчас сижу перед вами в спокойной обстановке, но во время игры иногда сказывается накал страстей. Я понимаю Юргена», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

«Ливерпуль» благодаря победе над «Манчестер Сити» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре команде Юргена Клоппа сыграет дома против лондонского «Вест Хэма», которые не проигрывает уже 5 матчей во всех турнирах.