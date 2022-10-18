Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард прокомментировал красную карточку Клоппа в матче с «Манчестер Сити»

18 Октября 2022 • 14:44 Комментировать
Ньюкасл
...
Эвертон
1 1.60 X 3.95 2 5.60
19.10 21:30

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал красную карточку наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа в матче с «Манчестер Сити». Напомним, в той игре «скаузеры» всё же одолели «горожан» благодаря голу Мохамеда Салаха.

«Такие моменты порой случаются. Я сейчас сижу перед вами в спокойной обстановке, но во время игры иногда сказывается накал страстей. Я понимаю Юргена», – заявил Лэмпард на пресс-конференции.

«Ливерпуль» благодаря победе над «Манчестер Сити» поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В следующем туре команде Юргена Клоппа сыграет дома против лондонского «Вест Хэма», которые не проигрывает уже 5 матчей во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эвертон Фрэнк Лэмпард Юрген Клопп
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЬЮКАСЛ ЭВЕРТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.10.22 в 21:30
Брайтон Брайтон
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.61 4.20 5.60
Видео
18.10.22 в 22:15
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
2.17 3.45 3.45
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Октября
15:33 · Англия. Премьер-лига
Кепа рассчитывает поехать на чемпионат мира
15:23 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа: «Думаю, с каждым днём мы играем лучше»
15:18 · Англия. Премьер-лига
​Жота не сыграет на чемпионате мира
15:10 · Англия. Премьер-лига
Конте: «Участию Ришарлисона на чемпионате мира ничего не грозит»
15:09 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Барселоны» Фати может перебраться в «Манчестер Сити»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард прокомментировал красную карточку Клоппа в матче с «Манчестер Сити»
14:17 · Англия. Премьер-лига
Анчелотти: «Манчестер Сити» – лучшая команда прошлого сезона? Не буду комментировать, не хочу проявить неуважение» 2
14:16 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» заинтересован в подписании Канте следующим летом 1
14:11 · Англия. Премьер-лига
Зума и Доусон под сомнением на матч с «Ливерпулем»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Абрахам может перейти в «Манчестер Юнайтед»
13:53 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Энфилд» – самое тяжёлое место в мире для выездных команд»
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Милан» предложил Беннасеру новый контракт, но игроком также интересуется топ-клуб из АПЛ 1
12:58 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай выйдет в основе «МЮ» на матч с «Тоттенхэмом», если Эриксен не успеет восстановиться
12:47 · Англия. Премьер-лига
Закария недоволен своим положением в «Челси», игрок может завершить аренду в январе 1
12:36 · Англия. Премьер-лига
Исак вернётся в строй «Ньюкасла» после ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем