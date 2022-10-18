Зума и Доусон под сомнением на матч с «Ливерпулем»

Лондонский «Вест Хэм» может лишиться сразу двух центральных защитников на матч с «Ливерпулем». Главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес на пресс-конференции сообщил, что участие Курта Зума и Крейга Доусона в ближайшей игре на «Энфилде» находится под сомнением.

Сегодня футболисты должны пройти дополнительный тест, который выявит степень их готовности в завтрашнему матчу. Напомним, «Вест Хэм» не проигрывает во всех турнирах на протяжение 5 матчей подряд.

«Ливерпуль» в данный момент располагается на восьмом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, тогда как «Вест Хэм» идёт на 12-1 строчке.