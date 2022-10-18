Мойес: «Энфилд» – самое тяжёлое место в мире для выездных команд»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился ожиданиями от выездного матча Английской премьер-лиги против «Ливерпуля». Матч между «молотобойцами» и «скаузерами» состоится завтра в 21:30 по московскому времени.

«Энфилд» – самое тяжёлое место в мире для выездных команд. В плане футбола, здесь сложнее всего приехать и выиграть», – заявил Мойес на пресс-конференции перед матчем.

Напомним, «Ливерпуль» на прошлых выходных обыграл у себя дома «Манчестер Сити» и благодаря этому поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды всего три победы в этом розыгрыше Премьер-лиги.