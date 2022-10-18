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Месси и ещё четыре звезды - в трансферных планах «Барселоны» на 2023 год

18 Октября 2022 • 12:46 Комментировать (4)

В каталонской «Барселоне» уже начали задумываться над летней трансферной кампанией 2023 года. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» понимают, что не смогут тратить большие деньги на новичков, а потому решили сосредоточиться на подписании потенциальных свободных агентов.

Источник рапортует, что «сине-гранатовые» уже начали формировать обширный шорт-лист из возможных новичков. В него включены защитники Иньиго Мартинес и Милан Шкриньяр, полузащитники Нголо Канте, Жоржиньо, Марко Асенсио, а также нападающий Лионель Месси.

Возвращение 35-летнего аргентинского форварда на «Камп Ноу» - приоритетная цель президента клуба Жоана Лапорты.

Месси назвал двух главных фаворитов ЧМ-2022

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Барселона Лионель Месси ПСЖ Иньиго Мартинес Жоржиньо Марко Асенсио Н'Голо Канте
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Комментарии (4)
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Alex1972
18 Октября 2022 в 13:45
Месси??... Это зависит от ЧМ...
One Live
18 Октября 2022 в 13:02
Не скоро еще Барса в ЛЧ будет на скоро претендовать, если гнома вернут)
Khakimov Renat
18 Октября 2022 в 13:36
Чем обусловлено твое мнение ? Он является одни из лидеров сборной Арегнтины и ПСЖ, стал по-сути плеймейкером, является одним из лидеров по голевым действиям в ТОП - 5 лиг. Ему откровенно не везет в реализации учитывая 14 попаданий в каркас, но тем не менее он регулярно забивает. Даже если мы учтем любимый тезис криророчетов про более слабую лигу и примем ее за абсолют, то он хотя созидает, а не головой качает при заменах.
3Tituli
18 Октября 2022 в 13:50
Вступлю в ваш увлекательный дискусс. Т.е. я правильно понимаю, что если месси вернется, то барса совершит качественный скачок, полагаясь на 35-летнего плеймейкера?
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