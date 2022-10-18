Месси и ещё четыре звезды - в трансферных планах «Барселоны» на 2023 год

В каталонской «Барселоне» уже начали задумываться над летней трансферной кампанией 2023 года. По сообщениям журналистов Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» понимают, что не смогут тратить большие деньги на новичков, а потому решили сосредоточиться на подписании потенциальных свободных агентов.

Источник рапортует, что «сине-гранатовые» уже начали формировать обширный шорт-лист из возможных новичков. В него включены защитники Иньиго Мартинес и Милан Шкриньяр, полузащитники Нголо Канте, Жоржиньо, Марко Асенсио, а также нападающий Лионель Месси.

Возвращение 35-летнего аргентинского форварда на «Камп Ноу» - приоритетная цель президента клуба Жоана Лапорты.

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