Робертсон назвал лучшего вратаря мира

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон заявил, что считает одноклубника Алиссона Бекера лучшим вратарем в мировом футболе.

«Я считаю Алиссона лучшим вратарем мира за все то, что он делает на поле. Команда подводит его в нынешнем сезоне, мы позволяем соперникам наносить много ударов по воротам, из-за чего ему приходится часто вступать в игру. Надеюсь, скоро ситуация изменится», - передает слова латераля пресс-служба мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Алиссон провел девять поединков, в которых пропустил 12 мячей. В трех играх он отстоял на ноль.