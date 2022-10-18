Де Йонг остаётся трансферной целью «Ливерпуля»

Журналисты таблоида Daily Mail утверждают, что голландский полузащитник Френки де Йонг по-прежнему остается в сфере интересов «Ливерпуля». Мерсисайдский гранд якобы планирует подписать хавбека в следующем году.

Де Йонг защищает цвета каталонского коллектива с 2019 года, куда перебрался из амстердамского «Аякса» за 86 миллионов евро. Действующий контракт Френки с «сине-гранатовыми» истекает по окончании сезона-2025/2026. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Испании Френки провел восемь матчей, отметившись одним забитым мячом.