«Вулверхэмптон» продолжает поиски главного тренера после увольнения Бруну Лаже.

Новым кандидатом на свободное место на «Молинью» стал бывший руководитель «Лиона», «Байера» и дортмундской «Боруссии» Петер Бош. По информации talkSPORT, экс-футболист сборной Нидерландов находится в списке боссов «волков» вместе с нынешним тренером «КПР» Миком Билом. По слухам, руководство «Вулверхэмптона» также рассматривает вариант с возвращением в клуб Нуну Эшпириту Санту.

Напомним, что главным тренером «волков» изначально должен был стать Хулен Лопетеги, однако личные обстоятельства сорвали сделку на финальном этапе.

