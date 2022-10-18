Клуб АПЛ начал переговоры о трансфере Асенсио

Хавбек мадридского «Реала» Марко Асенсио может сменить испанскую Ла Лигу на Английскую премьер-лигу. Об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Пабло Алмейда.

Согласно данным инсайдера, интерес к 26-летнему испанскому футболисту проявляет «Ньюкасл». «Сороки» уже вступили в переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем о трансфере летом следующего года.

Марко защищает цвета «королевского» клуба с лета 2015 года. В текущем сезоне он принял участие в девяти поединках, в которых отметился лишь одним забитым мячом. Срок действующего контракта Асенсио со «сливочными» рассчитан до середины 2023 года.