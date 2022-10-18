«Манчестер Юнайтед» нашёл замену де Хеа

Страж ворот «Порту» Диогу Кошта находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом рапортует O Jogo. В связи с этим португальский гранд хочет заключить новое трудовое соглашение с вратарем, чтобы обезопасить себя от нападок со стороны «красных дьяволов». В контракте «драконы» хотят прописать внушительную клаузулу.

Диогу - воспитанник академии «Порту». В текущем сезоне голкипер принял участие в 13 поединках, в которых пропустил 12 мячей. В семи встречах он сохранил свои владения в неприкосновенности. Срок действующего трудового договора Кошты с «драконами» рассчитан до середины 2026 года.