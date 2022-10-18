Де Хеа рассказал о целях «Манчестер Юнайтед»

Испанский голкипер Давид де Хеа, выступающий за «Манчестер Юнайтед», поведал о задачах своей команды.

«Основная наша задача заключается в том, чтобы выигрывать трофеи. Именно над этим мы сейчас работаем. Команда хочет стать лучше, чтобы бороться за самые высокие цели. Думаю, мы уже играем намного лучше, чем в начале сезона. Наши игроки голодны, а это отличный знак. Мы продолжим сражаться вместе», - передает слова испанского вратаря пресс-служба манкунианцев.

В последнем матче «красно-белые» расписали мировую с «Ньюкаслом» со счетом 0:0. После десяти туров «МЮ» располагается на пятом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.