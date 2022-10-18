Левандовски высказался о конкуренции с Холанном

Центрфорвард каталонской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски поделился мнением о конкуренции с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холанном за звание лучшего бомбардира сезона.

«Впереди еще очень много матчей. Для меня началась новая глава в «Барселоне», мне здесь очень комфортно. Это большой вызов для меня. У нашей команды огромный потенциал. У меня есть возможность забить много мячей, мы все работаем над этим. Это футбол, и я еще не сказал свое последнее слово», - цитирует нападающего портал Goal.com.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роберт отметился девятью голами в девяти матчах. На счету Холанна 15 забитых мячей в десяти играх Премьер-лиги.