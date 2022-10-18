Куртуа удивлён, что «Манчестер Сити» признали лучшим клубом 2022 года

Страж ворот сборной Бельгии и мадридского «Реала» Тибо Куртуа удивлен тем фактом, что английский «Манчестер Сити» стал лучшим клубом в 2022 году.

«Реал» занял лишь третье место, а «Манчестер Сити» стал лучшим? Это очень странно, я сильно удивлен», - передает слова бельгийского футболиста газета Marca.

Напомним, что в минувшем сезоне «королевский» клуб стал чемпионом Испании и триумфатором Лиги чемпионов. В свою очередь «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в очередной раз завоевал золотые медали в Английской премьер-лиге. В Лиге чемпионов «горожане» вылетели на стадии ½ финала, проиграв как раз «Реалу».