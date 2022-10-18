Бензема высказался о Роналду после получения «Золотого мяча»

Форвард мадридского «Реал» и сборной Франции Карим Бензема поделился мнением о своем экс-одноклубнике Криштиану Роналду, ныне выступающем за английский «Манчестер Юнайтед».

«Для меня было большой честью играть вместе с Криштиану. В день, когда он покинул «Реал», я захотел стать лучше. У меня появилась огромная мотивация делать больше на футбольном поле», - передает слова французского голеадора газета Marca.

Напомним, что Бензема стал обладателем «Золотого мяча» в этом году. В свою очередь Роналду финишировал в голосовании лишь на 20-м месте.

Карим стал первым французским футболистом после Зинедина Зидана, которому вручили «Золотой мяч».