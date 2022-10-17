Церемония вручения наград от France Football определила десятку лучших футболистов по итогам 2022 года.

Напомним, что обладателем «Золотого мяча» заслуженно стал нападающий «Реала» Карим Бензема, а в тройку также вошли Садио Мане и Кевин де Брёйне. Далее соответственно расположились следующие футболисты: Роберт Левандовски, Мохамед Салах, Килиан Мбаппе, Тибо Куртуа, Винисиус Жуниор, Лука Модрич и Эрлинг Холанн.

В десятке лучших футболистов не нашлось места Криштиану Роналду, занявшему 20 строчку, и Лионелю Месси, не попавшему даже в список 30 номинантов. В топ-10 расположились четыре игрока мадридского «Реала», выигравшего в 2022 году четыре трофея: Суперкубок Испании, Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

