​Роналду и Месси впервые с 2006 года не попали в топ-3 в голосовании за «Золотой мяч»

В сентябре был опубликован список из 30 футболистов, которые претендуют на «Золотой мяч». В этот список не попал звёздный Лионель Месси, выигравший эту награду в прошлом году. Теперь стало известно, что Криштиану Роналду занял в голосовании 20-е место.

Таким образом, Криштиану Роналду и Лионеля Месси не оказалось в топ-3 голосования за «Золотой мяч». В последний раз такое случалось 16 лет назад – в 2006 году тройку составили Фабио Каннаваро (обладатель награды), Джанлуиджи Буффон и Тьерри Анри.

Фаворитом на получение «Золотого мяча» в 2022 году является Карим Бензема. Награду вручат в ближайшие часы.