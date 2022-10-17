​Травма не помешает Ришарлисону поехать на чемпионат мира

На выходных лазарет «Тоттенхэма» пополнил нападающий Ришарлисон. 25-летний футболист после игры с «Эвертоном» был очень расстроен. Он переживал, что полученная травма помешает ему реализовать мечту и выступить на чемпионате мира. К счастью, повреждение оказалось не слишком серьёзным.

Как сообщает портал Goal, у Ришарлисона в результате обследования выявили лёгкое растяжение голени. На восстановление бразильцу понадобится около двух недель. Таким образом, Ришарлисон будет в строю к ноябрю.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре стартует 20 ноября. Сборная Бразилии поедет на турнир с задачей его выиграть.