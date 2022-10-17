​«Челси» нацелился на звёздного защитника из Серии А

Следующим летом владелец «Челси» Тодд Бёли будет продолжать вкладывать деньги в усиление команды. Как сообщает Calcio Mercato, в качестве трансферной цели лондонцы определили защитника «Интера» Милана Шкриньяра.

Всё идёт к тому, что гонка за Миланом Шкриньяром будет горячей – словак по-прежнему располагается на радаре «ПСЖ». Также СМИ связывают 27-летнего игрока с другими командами.

По данным источника, «Челси» готов предложить Милану Шкриньяру контракт с зарплатой в 8 миллионов евро в год.

Контракт 27-летнего Милана Шкриньяра с «Интером» истекает в конце сезона. Миланский клуб будет пытаться сохранить игрока.