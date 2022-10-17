​Клопп не будет автоматически дисквалифицирован

В концовке воскресного матча против «Манчестер Сити» главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил красную карточку за возмущения на тему судейства. Как сообщает в социальных сетях журналист Джеймс Робсон, удаление Клоппа не означает его автоматическую дисквалификацию на ближайший матч против «Вест Хэма». Футбольная ассоциация Англии оценит поведение рулевого «Ливерпуля», прежде чем вынести решение.

«Ливерпуль» и «Вест Хэм» сыграют в двенадцатом туре Английской премьер-лиги в среду, 19 октября.

Напомним, что «Ливерпуль» в воскресенье обыграл «Манчестер Сити» на своём поле со счётом 1:0.