​«Ливерпуль» не планирует подписывать де Йонга

На днях в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится на радаре «Ливерпуля», нуждающегося в усилении средней линии поля. Впрочем, мерсисайдский клуб подписывать голландца не планирует. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, чьи слова были приведены на Caughtoffside.

Напомним, что летом «Барселона» активно пыталась пристроить Френки де Йонга в другой клуб во многом из-за его высокой зарплаты. Тем не менее, голландский футболист не захотел менять клубную прописку.

В сезоне 2022/2023 Френки де Йонг провёл 11 матчей и забил один гол.