Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ливерпуль» не планирует подписывать де Йонга

17 Октября 2022 • 15:17 Комментировать

На днях в СМИ появилась информация о том, что полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг находится на радаре «Ливерпуля», нуждающегося в усилении средней линии поля. Впрочем, мерсисайдский клуб подписывать голландца не планирует. Об этом рассказал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, чьи слова были приведены на Caughtoffside.

Напомним, что летом «Барселона» активно пыталась пристроить Френки де Йонга в другой клуб во многом из-за его высокой зарплаты. Тем не менее, голландский футболист не захотел менять клубную прописку.

В сезоне 2022/2023 Френки де Йонг провёл 11 матчей и забил один гол.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Френки де Йонг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
16:01 · Англия. Премьер-лига
Аке — об отменённом голе в матче с «Ливерпулем»: «Всю игру судья давал бороться и не свистел мелкие фолы, но когда мы забили, он увидел нарушение»
15:54 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «При тен Хаге есть одно правило: если ты играешь плохо, то не выйдешь в основе в следующем матче»
15:31 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» настаивает на том, что не отпустит Фелиша дешевле 350 миллионов евро
15:17 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» не планирует подписывать де Йонга
15:13 · Англия. Премьер-лига
Бёли летом заблокировал уход Кепы из «Челси»
15:00 · Англия. Премьер-лига
​Автобус «Манчестер Сити» атаковали фанаты «Ливерпуля»
14:56 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа хочет остаться в «МЮ»
14:46 · Англия. Премьер-лига
​Милнер: «Холанн обманул меня»
14:38 · Англия. Премьер-лига
​Бернарду Силва отметился грязным поступком против Салаха – ВАР упустил момент 1
14:23 · Россия. Премьер-лига
В Англии считают, что переход Захаряна в «Челси» маловероятен
14:11 · Англия. Премьер-лига
Саа рассказал о главной проблеме Санчо в «Манчестер Юнайтед»
13:55 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Нам не хватает Эриксена, когда его нет на поле»
13:47 · Англия. Премьер-лига
Поттер хочет воссоединиться с Троссаром в «Челси»
12:45 · Англия. Премьер-лига
Далот хочет остаться в «МЮ», несмотря на интерес «Барселоны»
12:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по будущему Фирмино
Все новости
Рекомендуем