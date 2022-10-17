​Автобус «Манчестер Сити» атаковали фанаты «Ливерпуля»

В воскресенье вечером «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» в чемпионате Англии – 1:0. После игры автобус «горожан» был атакован фанатами мерсисайдской команды. Транспортное средство получило повреждения, о чём рассказывает Sky Sports.

В «Манчестер Сити» недовольны из-за случившегося. В своё время фанаты «Ливерпуля» уже повреждали автобус «горожан», когда команды пересекались в четвертьфинале Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018. Тогда УЕФА накладывал штраф на «Ливерпуль».

Напомним, что «Манчестер Сити» в воскресенье потерпел первое гостевое поражение в чемпионате Англии с августа 2021 года.