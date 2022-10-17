​Милнер: «Холанн обманул меня»

Футболист «Ливерпуля» Джеймс Милнер вспомнил о разговоре с Эрлингом Холанном, состоявшемся несколько лет назад во время матча Лиги чемпионов. Тогда мерсисайдцы играли против «Ред Булл Зальцбурга».

«Когда мы играли против команды Холанна несколько лет назад, он сказал мне, что собирается подписать контракт с «Лидсом». Он обманул меня, и это разочаровывает», - сказал Милнер в шутку для Viaplay.

В воскресенье «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 1:0. Это было первое поражение команды Хосепа Гвардиолы в чемпионате Англии с февраля.

Эрлинг Холанн забил 20 голов в 14 матчах за «Манчестер Сити» после летнего трансфера.