«Ливерпуль» принял решение по будущему Фирмино

Бразильский нападающий Роберто Фирмино с большой долей вероятности останется в «Ливерпуле». По информации Todofichajes, руководство мерсисайдского клуба собирается пролонгировать сотрудничество с 31-летним исполнителем.

Таким образом, трансфер Фирмино в мадридский «Атлетико» вряд ли состоится. «Матрасники» были готовы подписать бразильца, но грядущие переговоры игрока с мерсисайдцами перевернули ситуацию.

Срок действующего контракта Роберто с «Ливерпулем» рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фирмино провел восемь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.