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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» принял решение по будущему Фирмино

17 Октября 2022 • 12:43 Комментировать

Бразильский нападающий Роберто Фирмино с большой долей вероятности останется в «Ливерпуле». По информации Todofichajes, руководство мерсисайдского клуба собирается пролонгировать сотрудничество с 31-летним исполнителем.

Таким образом, трансфер Фирмино в мадридский «Атлетико» вряд ли состоится. «Матрасники» были готовы подписать бразильца, но грядущие переговоры игрока с мерсисайдцами перевернули ситуацию.

Срок действующего контракта Роберто с «Ливерпулем» рассчитан до середины следующего года. В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фирмино провел восемь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Роберто Фирмино
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