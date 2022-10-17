Жота пройдёт сканирование, чтобы выявить степень серьёзности травмы

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота сегодня должен пройти дополнительное обследование, чтобы выявить степень серьёзности своей травмы. Напомним, футболист получил повреждение во вчерашнем матче против «Манчестер Сити» в чемпионате Англии, который мерсисайдцы выиграли с минимальным счётом 1:0 благодаря победному голу Мохамеда Салаха.

По информации от журналиста The Athletic Дэвида Орнштейна, сегодняшнее обследование даст понять, на протяжение какого срока португалец будет отсутствовать. Есть риск, что нападающий пропустит чемпионат мира в Катаре, который стартует уже в ноябре.