АПЛ хочет провести предсезонный турнир в США

В АПЛ задумались над организацией нового предсезонного турнира, об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Дэвид Орнштейн.

Согласно сведениям инсайдера, в новом соревновании примут участие шесть команд, которые будут разделены на две группы. Поединки состоится на территории Соединённых Штатов Америки.

Этот турнир должен стать первым шагом АПЛ к проведению матчей за пределами Туманного Альбиона.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги сыграно десять матчей. Лидером с 27 очками является лондонский «Арсенал». На втором месте с 4-очковым отставанием находится «Манчестер Сити». Топ-3 замыкает «Тоттенхэм».