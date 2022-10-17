Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Милан» нашёл усиление в «Челси»

17 Октября 2022 • 09:52 Комментировать

26-летний полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По сообщениям журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах англичанина проявляет «Милан».

Руководство итальянского топ-клуба планирует оформить переход игрока в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лофтус-Чик принял участие в 12 поединках за «пенсионеров», записав на свой счет одну голевую передачу. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро. Контракт полузащитника с «синими» рассчитан до середины 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Рубен Лофтус-Чик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
10:03 · Англия. Премьер-лига
Салах - второй игрок, забивший 100 голов левой ногой в АПЛ
09:59 · Англия. Премьер-лига
Де Йонг высказался об интересе со стороны «Челси» и «МЮ»
09:52 · Англия. Премьер-лига
«Милан» нашёл усиление в «Челси»
09:38 · Англия. Премьер-лига
Поттер: «Сказал Силве, что ему следует быть более расслабленным с мячом»
09:37 · Англия. Премьер-лига
Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ
01:54 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Никто в «Ливерпуле» не хотел ухода Мане»
01:25 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Я всё ещё думаю, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ»
01:04 · Англия. Премьер-лига
Кин высказался о шансах «Арсенала» на титул после поражения «Манчестер Сити» от «Ливерпуля» 1
00:53 · Англия. Премьер-лига
Жена Тьяго Силвы рассказала о планах игрока 1
00:19 · Англия. Премьер-лига
Клопп извинился перед Гвардиолой за поведение болельщиков «Ливерпуля»
00:03 · Англия. Премьер-лига
Мане высказался о победе «Ливерпуля» над «Манчестер Сити» 1
16 Октября
23:42 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» обновил собственный рекорд в АПЛ
23:11 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк поделился мнением о Холанне после победы над «Манчестер Сити» 2
23:02 · Англия. Премьер-лига
Названы обладатели второго и третьего места в битве за «Золотой мяч» 6 слухи
22:53 · Англия. Премьер-лига
Швайнштайгер рассказал об одержимости де Хеа по отношению к Нойеру
Все новости
Рекомендуем