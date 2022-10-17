«Милан» нашёл усиление в «Челси»

26-летний полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По сообщениям журналистов Calciomercato, заинтересованность в услугах англичанина проявляет «Милан».

Руководство итальянского топ-клуба планирует оформить переход игрока в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне Лофтус-Чик принял участие в 12 поединках за «пенсионеров», записав на свой счет одну голевую передачу. Согласно оценке портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 22 миллиона евро. Контракт полузащитника с «синими» рассчитан до середины 2024 года.