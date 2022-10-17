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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Бонуччи может сменить «Ювентус» на клуб АПЛ

17 Октября 2022 • 09:37 Комментировать

Опытный итальянский защитник Леонардо Бонуччи может на закате карьеры попробовать свои силы в Английской премьер-лиге. По сообщениям Football-Italia, у 35-летнего игрока «Ювентуса» есть вариант в Лондоне.

Интерес к ветерану проявляет «Тоттенхэм», главным тренером которого является Антонио Конте. Бонуччи готов к новому вызову и планирует сменить клубную прописку в январское трансферное окно.

Леонардо выступает за «старую синьору» с 2010 года. В сезоне-2017/2018 он поиграл в составе «Милана», после чего вернулся в туринский гранд.

В текущем сезоне чемпионата Италии защитник провел шесть матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Леонардо Бонуччи
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