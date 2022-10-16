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​Фелиш в январе может стать одноклубником Роналду

16 Октября 2022 • 18:07 Комментировать

Отношения Жоау Фелиша с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне ухудшились настолько, что португальский форвард решил уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

Отмечается, что Жоау Фелиш по-прежнему находится на радаре «Манчестер Юнайтед». Английский гранд проявлял интерес к португальцу летом, а теперь может попытаться подписать игрока зимой.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Жоау Фелиша в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 португалец отметился тремя голевыми передачами в 12 матчах за «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
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