​Фелиш в январе может стать одноклубником Роналду

Отношения Жоау Фелиша с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне ухудшились настолько, что португальский форвард решил уходить из клуба в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах рассказывает A Bola.

Отмечается, что Жоау Фелиш по-прежнему находится на радаре «Манчестер Юнайтед». Английский гранд проявлял интерес к португальцу летом, а теперь может попытаться подписать игрока зимой.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Жоау Фелиша в 70 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 португалец отметился тремя голевыми передачами в 12 матчах за «Атлетико».