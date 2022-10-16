​Симеоне дал понять, что Роналду не мог перейти в «Атлетико»

Летом СМИ активно связывали Криштиану Роналду с «Атлетико». Диего Симеоне, главный тренер мадридской команды, высказался на этот счёт.

«Пташки нашептали вам что-то далёкое от реальности. Иногда люди говорят то, что они хотят, а не то, что происходит на самом деле.

Роналду – абсолютный эталон для «Реала». Я бы не хотел, чтобы Мартин Палермо или Рикельме играли за «Ривер Плейт», а Ортега – за «Бока Хуниорс». Это очень ясно», - выказался Симеоне, чьи слова в социальных сетях приводит журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Отметим, что Криштиану Роналду продолжает выступать за «Манчестер Юнайтед».