«ПСЖ» нацелился на игрока «Арсенала» с ценником 40 миллионов евро

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба имеет вариант трудоустройства в одном из грандов европейского футбола. По сообщениям портала Goal.com, интерес к 21-летнему исполнителю проявляет французский «ПСЖ». Стороны якобы уже провели предварительные переговоры.

Салиба связан трудовыми обязательствами с «канонирами» до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вильям принял участие в девяти поединках Английской премьер-лиги, забил два гола, сделал результативную передачу и получил три желтые карточки.