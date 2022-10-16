Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«ПСЖ» нацелился на игрока «Арсенала» с ценником 40 миллионов евро

16 Октября 2022 • 13:17 Комментировать

Защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба имеет вариант трудоустройства в одном из грандов европейского футбола. По сообщениям портала Goal.com, интерес к 21-летнему исполнителю проявляет французский «ПСЖ». Стороны якобы уже провели предварительные переговоры.

Салиба связан трудовыми обязательствами с «канонирами» до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Вильям принял участие в девяти поединках Английской премьер-лиги, забил два гола, сделал результативную передачу и получил три желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Вильям Салиба
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.10.22 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
1.85 4.00 4.00
Видео
16.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Арсенал Арсенал
4.70 4.10 1.72
Видео
16.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
4.30 3.55 1.91
Видео
16.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.40 2.70
Видео
16.10.22 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
13:17 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на игрока «Арсенала» с ценником 40 миллионов евро
12:29 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» нацелился на бельгийца, которым интересуются «Арсенал» и «Челси»
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелен на трансфер звезды Бундеслиги
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить полузащитника «Наполи»
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на Беллингема
10:32 · Англия. Премьер-лига
Хески объяснил, почему «Ливерпулю» не стоит приглашать Мбаппе 1
10:29 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко назвал победителя суперматча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Хау — о Роналду: «Он остаётся исключительным игроком, и его нельзя недооценивать»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт Конте
09:04 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о травме Ришарлисона
08:53 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа высказался о своём будущем в «МЮ»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал своего любимого футболиста в детстве
07:58 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал сильные качества главного тренера «МЮ» тен Хага
03:02 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Тоттенхэм» стал совсем другим зверем при Конте»
02:29 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг: «Важно поддерживать уровень»
Все новости
Рекомендуем