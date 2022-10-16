«Атлетико» нацелился на бельгийца, которым интересуются «Арсенал» и «Челси»

Атакующий полузащитник сборной Бельгии и «Брайтона» Леандро Троссар может сменить Туманный Альбион на Пиренеи. По сообщениям Daily Mail, интерес к футболисту проявляет мадридский «Атлетико». «Матрасники» готовы побороться за 25-летнего игрока с «Арсеналом» и «Челси».

Троссар играет за «чаек» с 2019 года. Действующий контракт вингера с клубом рассчитан до окончания нынешнего сезона. Его трансферная стоимость составляет 25 миллионов евро.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги бельгиец провел девять поединков, в которых записал на свой счет пять забитых мячей и одну результативную передачу.