«Ливерпуль» нацелен на трансфер звезды Бундеслиги

Атакующий полузащитник Кристофер Нкунку, который выступает в немецкой Бундеслиге за «РБ Лейпциг», попал в сферу интересов еще одного топ-клуба Английской премьер-лиги. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Заполучить в свои ряды французского игрока намерен «Ливерпуль». Мерсисайдцы готовы навязать борьбу лондонскому «Челси» в споре за 24-летнего исполнителя, трансферная стоимость которого оценивается в 80 миллионов евро.

Контракт Кристофера с «быками» рассчитан до конца июня 2026 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии Нкунку забил семь голов (два – с пенальти) в десяти поединках.