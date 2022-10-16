Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» хочет купить полузащитника «Наполи»

16 Октября 2022 • 10:57 Комментировать

Опорный полузащитник Станислав Лоботка, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сообщениям портала Goal.com, в услугах 27-летнего словацкого игрока заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» планируют провести переговоры с Лоботкой и убедить его переехать на «Стэмфорд Бридж».

Станислав выступает за «Наполи» с 2020 года. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Его рыночный ценник – 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоботка сыграл 13 матчей за неаполитанцев, в которых забил гол и сделал результативный пас.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Наполи Станислав Лоботка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.10.22 в 16:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
1.85 4.00 4.00
Видео
16.10.22 в 16:00
Лидс Лидс
Арсенал Арсенал
4.70 4.10 1.72
Видео
16.10.22 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Челси Челси
4.30 3.55 1.91
Видео
16.10.22 в 16:00
Саутгемптон Саутгемптон
Вест Хэм Вест Хэм
2.65 3.40 2.70
Видео
16.10.22 в 18:30
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.70 3.65 2.55
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
10:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет купить полузащитника «Наполи»
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на Беллингема
10:32 · Англия. Премьер-лига
Хески объяснил, почему «Ливерпулю» не стоит приглашать Мбаппе 1
10:29 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко назвал победителя суперматча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
09:53 · Англия. Премьер-лига
Хау — о Роналду: «Он остаётся исключительным игроком, и его нельзя недооценивать»
09:26 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт Конте
09:04 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о травме Ришарлисона
08:53 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа высказался о своём будущем в «МЮ»
08:37 · Англия. Премьер-лига
Холанн назвал своего любимого футболиста в детстве
07:58 · Англия. Премьер-лига
Каземиро назвал сильные качества главного тренера «МЮ» тен Хага
03:02 · Англия. Премьер-лига
Линекер: «Тоттенхэм» стал совсем другим зверем при Конте»
02:29 · Англия. Премьер-лига
Хёйбьерг: «Важно поддерживать уровень»
02:23 · Англия. Премьер-лига
Амаду Онана: «Некогда страдать, скоро другой матч»
02:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Менталитет Холанна невероятен»
01:50 · Англия. Премьер-лига
В подписании Леау заинтересовался ещё один гранд АПЛ
Все новости
Рекомендуем