«Челси» хочет купить полузащитника «Наполи»

Опорный полузащитник Станислав Лоботка, правами на которого владеет «Наполи», имеет вариант продолжения карьеры в Английской премьер-лиге. По сообщениям портала Goal.com, в услугах 27-летнего словацкого игрока заинтересован лондонский «Челси».

«Пенсионеры» планируют провести переговоры с Лоботкой и убедить его переехать на «Стэмфорд Бридж».

Станислав выступает за «Наполи» с 2020 года. Контракт между сторонами рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Его рыночный ценник – 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Лоботка сыграл 13 матчей за неаполитанцев, в которых забил гол и сделал результативный пас.