«Челси» назвал сумму, какую готов потратить на Беллингема

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем является приоритетной трансферной целью лондонского «Челси». Как стало известно журналистам Sportbild, руководство «пенсионеров» готово потратить на покупку 19-летнего англичанина более 100 миллионов евро.

В свою очередь «Боруссия» хочет выручить с продажи талантливого футболиста не менее 120 миллионов. Срок действующего контракта Джуда с дортмундским клубом рассчитан до середины 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Беллингем поучаствовал в 13 матчах «Боруссии», записав на свой счет четыре забитых мяча и одну голевую передачу.