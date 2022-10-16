«Тоттенхэм» предложит долгосрочный контракт Конте

Руководство лондонского «Тоттенхэма» довольно результатами команды под руководством итальянского специалиста Антонио Конте. Как информируют журналисты The Telegraph, в следующем месяце «шпоры» сделают предложение наставнику о пролонгации сотрудничества.

Источник отмечает, что столичный клуб рассчитывает заключить с Антонио долгосрочное соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает по окончании нынешнего сезона.

Накануне «Тоттенхэм» отпраздновал домашнюю победу над «Эвертоном» (2:0) в матче Английской премьер-лиги. Лондонцы набрали 23 балла и располагаются на третьей строчке в турнирной таблице.