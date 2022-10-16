Конте рассказал о травме Ришарлисона

Наставник лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказал о травме нападающего команды Ришарлисона в матче с «Эвертоном» (2:0).

«Вероятно, Ришарлисон не сможет помочь нам во встрече с «Манчестер Юнайтед». У него возникло болевое ощущение в икроножной мышце, из-за этого он вряд ли будет доступен в ближайшее время. Ему понадобится некоторое время на восстановление», - цитирует итальянского специалиста The Athletic.

Напомним, что бразильский форвард был заменен в начале второго тайма матча с «ирисками».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии 25-летний нападающий сыграл девять поединков и отметился двумя результативными передачами.