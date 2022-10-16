Де Хеа высказался о своём будущем в «МЮ»

Испанский голкипер Давид де Хеа высказался относительно своего будущего в «Манчестер Юнайтед». Цвета английского гранда он защищает с 2011 года.

«Мне бы хотелось провести в «МЮ» еще несколько сезонов. Хочу установить парочку рекордов и выиграть несколько трофеев. Это моя команда, мне комфортно здесь. Я еще способен играть много лет», - передает слова 31-летнего футболиста инсайдер Тайрон Маршалл в своих социальных сетях.

Срок действующего трудового договора Давида с «красными дьяволами» рассчитан до середины следующего года.

В нынешнем сезоне вратарь сыграл 12 поединков во всех турнирах, в которых пропустил 18 голов. В четырех матчах испанец сохранил свои ворота в неприкосновенности.