Холанн назвал своего любимого футболиста в детстве

Центрфорвард сборной Норвегии и «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн назвал футболиста, который был его кумиром в детстве.

«Мой любимый игрок детства? Я могу назвать своего отца? Если нет, то тогда выберу Златана Ибрагимовича», - передает слова 22-летнего бомбардира Sky Sports.

Эрлинг перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанн провел за «горожан» 12 матчей во всех турнирах, отметившись 20 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

В ближайшем поединке «Манчестер Сити» на выезде встретится с «Ливерпулем».