Невеш: «Мы фантастически провели первый тайм»

В матче одиннадцатого тура чемпионата Англии «Ноттингем Форест» не сумел набрать очки в гостевом матче с «Вулверхэмптоном», «волки» в этом извечном противостоянии оказались хитрее и удачливее «лесников», выиграв с минимальным перевесом. Своим мнением о прошедшем матче поделился полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш.

- Матч был очень важен для нас. Первый тайм был невероятным, «Ноттингем» только и пытался замедлить игру. Мы много создали в первой половине встречи, но забили во втором тайме. Думаю, что его мы также провели очень хорошо. Наш голкипер взял пенальти - от фантастический вратарь, - цитирует Невеша BBC Sport.