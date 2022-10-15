​«Вулверхэмптон» опубликовал фото топора и полена после победы

В субботу вечером «Вулверхэмптон» положил три зачётных балла в свой карман на радость болельщикам. Команда на своём поле обыграла «Ноттингем Форест» с минимальным счётом – 1:0. После финального свистка «волки» опубликовали в социальных сетях фотографию, на которой топор воткнут в полено. Таким образом клуб подшутил над побеждённым противником – «Ноттингем Форест» носит прозвище «лесники».

На текущий момент «Вулверхэмптон» располагается на 17-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. Следующий матч Премьер-лиги команда проведёт уже 18 октября – против «Кристал Пэлас» на поле соперника.