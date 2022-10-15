«Лестер» уже не последний после нулей с «Кристал Пэлас»

В первом субботнем матче 10-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Кристал Пэлас». «Лисы» пытались уйти с последнего места в таблице и добились этого, пускай и не забив мяч. Впрочем у хозяев был некоторый перевес как по игре, так и по моментам.

Лучшие шансы были у Патсона Даки, который оказался сам перед воротами и почему-то пробил в голкипера. У гостей Эберечи Эве оказался на острие и пробил рядом с перекладиной. Джеймс Мэддисон зряче атаковал в угол ворот, но от успеха его отделили сантиметры.

«Лестер» вышел на 19-е место с 5 очками в активе. У соперника 13-й результат и 10 очков.