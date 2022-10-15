«Лестер» уже не последний после нулей с «Кристал Пэлас»

В первом субботнем матче 10-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Кристал Пэлас». «Лисы» пытались уйти с последнего места в таблице и добились этого, пускай и не забив мяч. Впрочем у хозяев был некоторый перевес как по игре, так и по моментам.
Лучшие шансы были у Патсона Даки, который оказался сам перед воротами и почему-то пробил в голкипера. У гостей Эберечи Эве оказался на острие и пробил рядом с перекладиной. Джеймс Мэддисон зряче атаковал в угол ворот, но от успеха его отделили сантиметры.
«Лестер» вышел на 19-е место с 5 очками в активе. У соперника 13-й результат и 10 очков.
Протокол игры
Уорд Дэнни II•Кастань Тимоти•Амарти Даниэль•Фас Ваут•Джастин Джеймс•Сумаре Бубакари65' (Варди Джейми (65') • 81'Мэддисон Джеймс• 90'Тилеманс Юри82' (Прат Деннис (82') •Дьюсбери-Холл Кирнан•Барнс Харви85' (Ихеаначо Келечи (85') •Дака Пэтсон65' (Менди Нампалис (65')
Гуаита Висенте•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким• 11'Гехи Марк•Митчелл Тайрик56' (Ридевальд Жайро (56') •Шлупп Джеффри•Дукуре Шейк 45'56' (Миливоевич Лука (56') •Эзе Эберечи•Айю Джордан•Эдуар Одсонн65' (Олисе Майкл (65') •Заха Уилфрид77' (Матета Жан-Филипп (77')
15 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).
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