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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Лестер» уже не последний после нулей с «Кристал Пэлас»

15 Октября 2022 • 16:34 Комментировать
Лестер
0:0
Кристал Пэлас
окончен

В первом субботнем матче 10-го тура Премьер-лиги «Лестер» играл против «Кристал Пэлас». «Лисы» пытались уйти с последнего места в таблице и добились этого, пускай и не забив мяч. Впрочем у хозяев был некоторый перевес как по игре, так и по моментам.

Лучшие шансы были у Патсона Даки, который оказался сам перед воротами и почему-то пробил в голкипера. У гостей Эберечи Эве оказался на острие и пробил рядом с перекладиной. Джеймс Мэддисон зряче атаковал в угол ворот, но от успеха его отделили сантиметры.

«Лестер» вышел на 19-е место с 5 очками в активе. У соперника 13-й результат и 10 очков.

Протокол игры  
Лестер0:0Кристал Пэлас
Уорд Дэнни IIКастань ТимотиАмарти ДаниэльФас ВаутДжастин ДжеймсСумаре Бубакари 65' (Варди Джейми ( 65'  81') Мэддисон Джеймс  90'Тилеманс Юри 82' (Прат Деннис ( 82') Дьюсбери-Холл КирнанБарнс Харви 85' (Ихеаначо Келечи ( 85') Дака Пэтсон 65' (Менди Нампалис ( 65')
Запасные: Олбрайтон МаркИверсен ДаниэльПерес АйосеСёюнджю ЧагларТомас Люк
Гуаита ВисентеУорд ДжоэлАндерсен Йоаким  11'Гехи МаркМитчелл Тайрик 56' (Ридевальд Жайро ( 56') Шлупп ДжеффриДукуре Шейк  45' 56' (Миливоевич Лука ( 56') Эзе ЭберечиАйю ДжорданЭдуар Одсонн 65' (Олисе Майкл ( 65') Заха Уилфрид 77' (Матета Жан-Филипп ( 77')
Запасные: Гордон Джон-КайманиХьюз УиллБалмер КофиТомкинс ДжеймсЭбиовей МалколмДжонстон Сэм
15 октября. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

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